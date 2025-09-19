  1. Accueil
  Marvel annonce Sorcerer Supreme, suite logique de la fin de One World Under Doom

19 Septembre 2025
Marvel l'avait annoncé fin juillet. Le Sorcier Suprême va tomber dans One World Under Doom et la succession sera mise en place au mois de décembre. Aujourd'hui, et grâce aux sollicitations du mois de décembre, nous apprenons que cela se passera à travers une nouvelle série sobrement intitulée Sorcerer Supreme. L'équipe créative n'a pas encore été dévoilée. Par contre, nous avons déjà la cover de Leirix ainsi que le synopsis. Les voici :

LE SORCIER SUPRÊME EST MORT. VIVE LE SORCIER SUPRÊME. Dans le sillage de ONE WORLD UNDER DOOM, un nouveau pouvoir émerge. Un pouvoir prêt à défier la tradition, à briser toutes les règles et à tracer un chemin audacieux et nouveau. Ce Sorcier Suprême rebelle amènera-t-il la magie dans l'univers Marvel à de nouveaux sommets ou laissera-t-il tout en ruines ?

A noter que du coté de la toile US, on penche plutôt pour Magik en terme de successeur. La raison ? Le personnage a une bonne position pour tenir le rôle mais, en plus, sa série s'est achevée en teasant une suite assez énigmatique. Quoi qu'il en soit... réponse en décembre !

