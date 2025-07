Marvel tease la fin et l'après One World Under Doom

One World Under Doom #9, le dernier numéro de l'event, sortira le 5 novembre. Autrement dit, à peu de choses près, l'event aura duré toute l'année 2025 puisqu'il a débuté au mois de janvier. Un event qui aura été accompagné par la création de six séries limitées, une série régulière en plus des anciennes séries plus ou moins impactées comme l'ancienne série Fantastic Four de Ryan North dont pas moins de six numéros auront été placés sous la bannière One World Under Doom.

Cet event aura été une longue route parfois avec de très beaux virages, parfois avec de longues, bien trop longues lignes droites mais une route qui va finir par nous amener à destination. Reste encore à savoir quelle est cette destination.

Il y a peu, Marvel nous a donné plus d'informations sur le sujet tout d'abord grâce à la description de One World Under Doom #9. La voici :

FINAL ! Doom a affronté tous les héros de la Terre dans un combat, et il a gagné. De plus, il a utilisé le pouvoir magique du Sorcier Suprême pour que cette victoire devienne un instant immuable : une chose éternelle, insensible à la magie comme au voyage dans le temps. Mais à son insu, à cet instant crucial, désormais irréversible, les germes de sa chute étaient également fixés pour l'éternité. Laissé avec une défaite intolérable et irréversible, Doom fait un choix tout aussi irréversible, et le reste du monde en paiera le prix…

Sans grande surprise, la défaite de Doom commence donc à se dessiner mais, visiblement, le futur ancien Sorcier Suprême ne partira pas sans un dernier coup d'éclat.

Toujours concernant la suite, le scénariste Ryan North, qui était en charge du titre principal One World Under Doom et de la série Fantastic Four (ndlr : autant dire celui qui a chapeauté l'ensemble de l'event), a pris la parole pour nous en dire un peu plus. Visiblement, c'est loin d'être terminé. Voici ce qu'il a déclaré :

Le récit est en deux parties. Dans la seconde partie, on attend un peu que le vent tourne, car il est impossble qu'il fasse ce qu'il fait sans qu'il y ait de conséquences. Donc, dans la deuxième moitié de l'histoire, on découvre ce qui se passe en coulisses. Il y a des choses à venir qui m'enthousiasment beaucoup. Je sais que le numéro neuf est la conclusion, mais le numéro huit contient de grosses nouveautés qui me passionnent.

En somme, et comme le laisse entendre le synopsis de One World Under Doom #9, c'est fini mais ce n'est pas fini.

Enfin, deux images ont été dévoilées. La première est la cover du numéro final tandis que la seconde est clairement un teasing de l'après One World Under Doom. Les voici :

La deuxième image est intriguante. Dans un sens, elle fait un peu penser à la fin de Buffy contre les vampires en mode partage de pouvoir / "mon pouvoir et notre pouvoir" puisque l'on dirait que les super-héros sont tous devenus des sorciers suprêmes et qu'ils font front commun face à une menace. D'un autre côté, ce n'est absolument pas ce que semble annoncer les phrases d'accroche traduisibles par Le Sorcier Suprême a succombé, longue vie au Sorcier Suprême et La succession débute. En se basant sur ces phrases, on dirait plutôt que Marvel prend la direction d'une Battle Royale ou remake de Battle for the Cowl.