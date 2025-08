Le casting de Fantastic Four: First Steps recréé une cover iconique des comics Fantastic Four

Il y a des covers qui sont entrées dans la légende. Et si la cover de Fantastic Four #554 de Bryan Hitch n'est pas forcément la plus connue de l'écurie Marvel, elle a toujours été appréciée (tout comme son auteur, d'ailleurs).

Aujourd'hui, le casting du film Fantastic Four: First Steps, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach, ont décidé de recréer ladite cover. Bien sûr, sans les costumes (et sans les pouvoirs !) le résultat est clairement différent mais il n'en reste pas moins très sympa et dans tous les cas, on ne peut que saluer l'initiative.

Voici l'image (aux côtés de la cover) :

Juste dommage que la pose des acteurs autres que Pedro Pascal ne soit pas identique.

Ce genre d'initiative devrait être réalisé plus souvent, qu'en pensez-vous ?