Une suite à Magik malgré l'annulation de la série ?

Comme vous le savez sans doute, l'univers des mutants est en plein chamboulement. L'event Age of Revelation qui se prépare est synonyme de nouveau top départ de l'ensemble des séries. Mais qui dit top départ général, dit annulation en série des titres existants et ce, qu'ils fonctionnaient ou non. Et si certaines séries n'ont pas eu droit à beaucoup de suspense, ce n'est pas le cas de Magik, série maintenue le plus longtemps possible et annulée de manière relativement discrète.

Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que Marvel semble annoncer une suite des aventures de Magik. Comment est-ce possible alors qu'Age of Revelation prendra le relais, allez-vous me demander. C'est simple, la suite arriverait après l'event. C'est en tout cas ce que semble annoncer les auteurs à la fin de Magik #10 :

Réponse définitive début 2026.