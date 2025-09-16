  1. Accueil
  3. Mary McDonnell (Battlestar Galactica) rejoint la série Vision dans un rôle inconnu

16 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
La nouvelle nous vient de THR. L'actrice Mary McDonnell, deux fois nommée aux Academy Awards et notamment connue pour son rôle dans Battlestar Galactica, a rejoint le casting du spin-off de WandaVision : Vision

Quel rôle est-elle parvenue à se dégoter ? Aucune idée. Ou plutôt, aucun détail n'a filtré jusque-là. Par contre, il est à noter que THR a tourné la phrase ainsi : Mary McDonnell "apparaîtra" dans la série. Annoncé de la sorte, on peut imaginer que le rôle est plutôt secondaire.

