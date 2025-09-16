Mary McDonnell (Battlestar Galactica) rejoint la série Vision dans un rôle inconnu

La nouvelle nous vient de THR. L'actrice Mary McDonnell, deux fois nommée aux Academy Awards et notamment connue pour son rôle dans Battlestar Galactica, a rejoint le casting du spin-off de WandaVision : Vision.

Quel rôle est-elle parvenue à se dégoter ? Aucune idée. Ou plutôt, aucun détail n'a filtré jusque-là. Par contre, il est à noter que THR a tourné la phrase ainsi : Mary McDonnell "apparaîtra" dans la série. Annoncé de la sorte, on peut imaginer que le rôle est plutôt secondaire.