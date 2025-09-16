[Preview VO] Marvel Zombies: Red Band #1

La preview VO de Marvel Zombies: Red Band #1 a été dévoilée. L'équipe créative est composée d'Ethan S. Parker, Griffin Sheridan et Jan Bazaldua. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 17 septembre pour 4.99$.

LES MORTS SE RÉVEILLENT POUR LA PREMIÈRE FOIS ! C'était le vol spatial le plus important de l'histoire de l'univers Marvel – quatre héros intrépides ont décollé vers l'inconnu et sont revenus changés, dotés de grandes capacités… et avides de chair humaine ! Retournez à la naissance d'un univers Marvel parallèle au nôtre mais plein d'horreur depuis ses débuts ! Quels héros se lèveront pour devenir les champions que nous connaissons et aimons ? Lesquels seront déchirés membre par membre ? Et lesquels dévoreront les restes ? Découvrez-le dans cette série trempée de sang !