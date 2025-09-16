Marvel tease The Will of Doom par Chip Zdarsky, conséquence directe de One World Under Doom

Comme vous le savez sans doute, nous nous approchons tout doucement de la fin de l'event Marvel 2025 : One World Under Doom. Il est donc temps de préparer la suite. C'est en suivant cette logique que l'éditeur a mis en place The Will of Doom #1. Il s'agira d'un one shot écrit par Chip Zdarsky et dessiné par Cafu. Pourquoi Zdarsky ? Bon déjà parce qu'il est talentueux mais surtout parce que sa série Captain America (que nous vous recommandons) tourne énormément autour de Doom et la Latvérie, notamment son Captain America #6.

Voici les synopsis desdits numéros :

The Will of Doom #1 :

Dans THE WILL OF DOOM #1, tandis que les Quatre Fantastiques gèrent les conséquences de One World Under Doom, ils sont confrontés à de grandes questions et à une nouvelle menace mondiale surprenante ! La Maison Blanche sera-t-elle de leurs côtés ? Et... le HULK ROUGE ? La prochaine étape de l'Univers Marvel commence ici !

Captain America #6 :

Dans CAPTAIN AMERICA #6, les conséquences de ONE WORLD UNDER DOOM ont conduit la Latvérie au bord de la guerre civile. Captain America se déploie pour protéger les civils et enquêter sur des rumeurs d'un stock d'armes, mais avec des factions en guerre qui déchirent le pays et une équipe d'alliés poursuivant leurs propres agendas, Captain America peut-il espérer apporter la paix en Latvérie ? Et est-ce même ce que veulent ses responsables ?

A noter que le scénariste a également expliqué sa logique pour ce numéro :

La Latvérie avec Doom au pouvoir, c'est incroyablement dangereux. La Latvérie sans Doom au pouvoir, c'est encore pire.

Vous trouverez les premières covers en fin de news.