Selon James Marsden (Cyclope), les mondes sont prêts à s'entrechoquer dans Avengers: Doomsday

De manière générale, on s'accorde à dire que James Marsden a fait un bon boulot dans le rôle de Cyclope dans la saga X-Men. Tout comme on s'accorde à dire que le personnage a clairement été sous-utilisé au sein des différents films. C'est donc avec une certaine impatience que les fans attendent son retour de pied ferme dans Avengers: Doomsday.
Il y a quelques heures, Variety a demandé plus d'informations sur le film alors qu'ils se sont retrouvés face à l'acteur sur le tapis rouge des Emmy Awards. Voici ce qu'il a déclaré :
Tu peux sentir que c'est quelque chose de spécial. Le monde est prêt pour ce film et ces mondes sont prêts à s'entrechoquer.
Pour l'anecdote, Alan Cumming a également déclaré lors de la soirée que lorsque Marvel l'a contacté pour reprendre le rôle de Diablo, il pensait que l'on se foutait de lui, qu'il s'agissait d'une blague.
