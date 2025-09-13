Notre analyse du trailer de Marvel Zombies

Se déroulant dans la chronologie alternative introduite dans l'épisode « Et si… des zombies envahissaient la Terre ?! » de la série animée What If... ?, Marvel Zombies débarque sur nos écrans dans un peu moins de deux semaines. Un trailer au rythme du métal, du sang et de Martin qui continue de tirer sur l'ambulance qu'est Blade dans le MCU.

