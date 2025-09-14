Tom Holland peut-il continuer à être Spider-Man ?

Alors que le tournage de Spider-Man : Brand New Day a fait beaucoup parler de lui, on se penche sur la fameuse question de la longévité de Tom Holland dans le rôle du Tisseur. Est-ce qu'il lui reste quelques films sous le capot, ou faut-il arrêter tant qu'il est encore temps ?
