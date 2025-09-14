Tom Holland peut-il continuer à être Spider-Man ?

Peut-il continuer ou devons-nous, tout doucement, penser à la conclusion ?

Alors que le tournage de Spider-Man : Brand New Day a fait beaucoup parler de lui, on se penche sur la fameuse question de la longévité de Tom Holland dans le rôle du Tisseur. Est-ce qu'il lui reste quelques films sous le capot, ou faut-il arrêter tant qu'il est encore temps ?

Pour lire la récente déclaration de Tom Holland sur le sujet, c'est par ici.

Pour rappel, vous pouvez participer à nos lives twitch tous les jeudi de 20h à 22h.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity