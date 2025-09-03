Tom Holland ignore s'il reviendra en Spider-Man après Brand New Day

La dernière trilogie Spider-Man n'est pas parfaite mais globalement, on s'accorde à dire que Tom Holland fait un excellent Spider-Man. Aussi, les fans ne sont pas forcément pressés à l'idée de le voir laisser sa place (même si c'est pour la donner à Bella Ramsey). Toujours suivant cette logique, il est normal que l'on s'interroge sur l'avenir de la franchise et donc, par extension, sur l'avenir de l'acteur au sein du MCU. Une question qui a été posée directement à l'acteur il y a quelques heures.

Voici ce qu'il a répondu :

Je crois, et c'est valable pour tout, que tout dépend de ce qu'il y a en face de vous, et à cet instant, ce qu'il y a en face de nous, c'est Spider-Man: Brand New Day, et sur le fait de se focaliser sur la réalisation d'un film qui soit à la hauteur du dernier film. J'ai activement parcouru Internet en essayant de comprendre au mieux ce que les fans attendent d'un film Spider-Man, et cela a été ma motivation principale lors de ces réunions de pitch. Je pense que les producteurs, par moments, en avaient clairement assez de moi, mais je pense que c'est vraiment important, car nous faisons ces films pour eux. En ce qui concerne mon avenir avec le personnage au-delà de ce film, je ne connais pas la réponse à cela.

Pour rappel, Tom Holland a eu la chance d'obtenir le rôle dès l'âge de 19 ans. Résultat, il n'a que 29 ans au moment où je tappe ces lignes. Bien sûr, c'est déjà pas mal pour un Peter Parker. D'un autre côté, Tobey Maguire a tenu le rôle pour la première fois à l'âge de 27 ans. En partant de ce principe, Holland aurait donc encore une petite marge de manoeuvre.