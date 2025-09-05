Des couvertures Zombie pour les Marvel d'octobre

  1. Accueil
05 Septembre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Marvel va proposer une vague de couvertures alternatives avec la thématique Zombie pendant le mois d'octobre, pile pour Halloween. Il s'agira de 10 couvertures réinventant certains des personnages les plus emblématiques de Marvel en monstres terrifiants et affamés de chair. Elles accompagnent le lancement de Marvel Zombies : Red Band, une mini-série en cinq numéros débutant le 17 septembre. Le scénariste Ethan S. Parker et les dessinateurs Griffin Sheridan et Jan Bazaldua vont proposer une version de Marvel Zombie encore plus violente et sanglante. Les couvertures accompagnent aussi l'arrivée à la fin du mois de la série animée Marvel Zombies. Bref, Marvel est à fond dans sa phase zombie !

