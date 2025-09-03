Un trailer sanglant avec Blade pour la série animée Marvel Zombies

C'est la prochaine série animée de l'écurie Marvel et tout comme Eyes of wakanda, elle ne fera que quatre épisodes. Mais quatre épisodes ou non, un produit du MCU, cela se tease. Aussi, la team Marvel / Disney a dévoilé un premier trailer. L'occasion pour nous de retrouver quelques personnages tels que Kate Bishop, Yelena ou Ms. Marvel pour ne citer qu'elles mais surtout, un bon nombre d'acteurs (tout du moins pour ceux qui vont regarder la série en english) comme David Harbour, Elizabeth Olsen, Florence Pugh, entre autres.

Voici le trailer :

VO :

VF :

La série animée est prévue pour le 24 septembre.