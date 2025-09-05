  1. Accueil
Mark Ruffalo ne confirme toujours pas l'implication de Hulk dans Spider-Man: Brand New Day

05 Septembre 2025
Mark Ruffalo ne confirme toujours pas l'implication de Hulk dans Spider-Man: Brand New Day

Marvel et Sony n'ont toujours pas confirmé la présence de Mark Ruffalo en Hulk dans Spider-Man: Brand New Day. Aussi, la question a été directement posée à l'acteur alors qu'il faisait la promotion de sa nouvelle série HBO, Task, sur le tapis rouge. Voici ce qu'il a répondu :

Je ne sais pas, j'attends toujours des nouvelles. Je n'ai pas encore lu de script. Si cela se produit, cela serait incroyable. J'ai grandis avec cela, et cela a changé ma vie de la meilleure des manières. A chaque fois, c'est un nouveau réalisateur, un nouveau monde, et c'est tellement excitant. Il n'y a rien de comparable à cela. Une série ne change pas son univers d'un réalisateur à l'autre, et c'est ce qui est excitant.

Bref, pour la confirmation, il faudra (encore) attendre.

