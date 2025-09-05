Channing Tatum annonce un Gambit moins fun pour Avengers: Doomsday

Deadpool & Wolverine aura été synonyme de surprise. Des surprises très sympathiques jouant énormément la carte de la nostalgie. Parmi ces surprises, nous avons Channing Tatum dans le rôle de Gambit. Un rôle qu'il voulait plus que tout il y a de cela quelques années et qui devait donner lieu à un film solo. Mais finalement... rien. Il aura fallu attendre l'an dernier pour que le "voeu se réalise".

Aujourd'hui, nous savons que l'acteur reprendra son rôle dans Avengers: Doomsday. Néanmoins, Tatum tient à nous rassurer. Cela ne sera pas la fiesta comme pour le troisième Deadpool :

[Les réalisateurs Anthony et Joe Russo] veulent que les choses soient drôles, mais ils ne veulent pas aller jusqu'à 'Deadpool'. Ils veulent garder le drame et que ce soit concis. Quand Gambit devient sérieux — quand il enlève le masque de Mardi Gras — les choses comptent.

En somme : drôle, oui. Trop drôle, non.