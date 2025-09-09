David Harbour à propos d'Avengers: Doomsday, il n'a jamais vu quelque chose comme ça

C'est lors d'un entretien avec Screen Rant lors de la Rose City Comic Con que l'acteur David Habour (Red Guardian au sein du MCU) a fait une déclaration à propos du tournage d'Avengers: Doomsday. Selon lui, il s'agit d'une expérience qu'il n'avait jamais connue jusque-là. Voici ce qu'il a dit :

Je n'étais même pas convaincu quand nous avons commencé, mais ce film va vraiment être très bon. Ils ont une sauce spéciale. Je ne comprends même pas vraiment, mais ils [les Russo] savent simplement comment faire ces choses.



Je pense que, comme il a été démontré dans Civil War, comme il a été démontré dans Infinity War, il y a quelque chose avec les différentes couches dans lesquelles ils mettent de l'humour et du drame et des surprises et de l'ampleur et de l'épique et tout ça. C'est incroyable. Je dirai que, de toute ma vie, je n'ai jamais été sur un plateau comme celui-ci. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça.



Vous avez vu ces chaises. Donc c'est du genre, chacun de ces gars et filles ont un trailer. C'est juste fou de regarder autour de la pièce et de dire, 'Oh mon dieu, je suis dans le film. Voici ce mec en train de faire ce discours.' C'est juste énorme.

Qu'est-ce que les Russo ont réservé de beau au Red Guardian ? Vont-ils uniquement l'utiliser pour le côté comique du personnage ou vont-ils aller plus loin ?