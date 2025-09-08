Le président de Sony Pictures, Ravi Ahuja, déclare qu'il ne faut pas faire de mauvais film

Comme vous le savez sans doute, les super-héros au cinéma ont pris un sacré coup ces dernières années. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse d'intérêt mais l'une des principales raisons reste la baisse de qualité grandissante des produits proposés. Cela fait un moment qu'un projet du MCU n'a pas véritablement secoué la toile, le DCEU s'est cassé la figure et les films de Sony Pictures... disons qu'il ne vaut mieux pas en parler.

Il y a peu, le président de Sony Pictures, Ravi Ahuja, s'est exprimé sur le sujet. Après des années d'observations intenses, il en est venu à la conclusion qu'il ne fallait pas faire de mauvais film (ndlr : un génie, ce Ravi Ahuja). Par contre, pas question de pointer du doigt ses propres films pour autant. Non, il y a de mauvais films, c'est évident, mais il ne donne pas de nom. Voici ce qu'il a déclaré :

Il y a eu une période durant laquelle n'importe quel super-héros était quasiment certain de réussir. Je pense que la barre pour ces films de super-héros était assez basse. Dans le milieu des années 2010, à peu près tous les films pouvaient faire de très bons chiffres, mais à présent même ces films de super-héros se doivent d'avoir un degré d'originalité. Il faut qu'ils ajoutent quelque chose de différent. Ils doivent procurer une connexion émotionnelle. Ils doivent être des évènements culturels que l'on peut vendre tel quel.

En conclusion, il déclare On ne peut pas faire de mauvais film.

Est-ce que nous sommes face à de gros changements en terme de qualité chez Sony ? La réponse avec le prochain film : Spider-Man: Brand New Day.

