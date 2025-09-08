  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] Undead Iron Fist #1

[Preview VO] Undead Iron Fist #1

08 Septembre 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] Undead Iron Fist #1

La preview VO de Undead Iron Fist #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jason Loo et dessiné par Fran Galan. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 10 septembre pour 4.99$. 

LE IRON FIST SE LEVE ! Le Livre du Iron Fist déclare que chaque Iron Fist mourra à l'âge de 33 ans… mais qui a écrit cette fausse prophétie ? DANNY RAND a été tué… mais peut-on vraiment tuer un IRON FIST IMMORTEL ? Découvrez la VÉRITÉ sur l'héritage du Iron Fist alors que Danny Rand se lève à nouveau pour étouffer ceux qui menacent cet héritage… avant que le temps de Danny ne soit écoulé.

 

 

 

 

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Le président de Sony Pictures, Ravi Ahuja, déclare qu'il ne faut pas faire de mauvais film

Le président de Sony Pictures, Ravi Ahuja, déclare qu'il ne faut pas faire de mauvais film

08 Septembre 2025

Un génie, ce Ravi Ahuja !

[Preview VO] Imperial War: Nova Centurion #1

[Preview VO] Imperial War: Nova Centurion #1

08 Septembre 2025

Nova doit offrir ses services au plus offrant

Bring on the Bad Guys

Bring on the Bad Guys

07 Septembre 2025

On vous dit tout sur le mini event Marvel

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire