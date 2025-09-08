[Preview VO] Undead Iron Fist #1

La preview VO de Undead Iron Fist #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jason Loo et dessiné par Fran Galan. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 10 septembre pour 4.99$.

LE IRON FIST SE LEVE ! Le Livre du Iron Fist déclare que chaque Iron Fist mourra à l'âge de 33 ans… mais qui a écrit cette fausse prophétie ? DANNY RAND a été tué… mais peut-on vraiment tuer un IRON FIST IMMORTEL ? Découvrez la VÉRITÉ sur l'héritage du Iron Fist alors que Danny Rand se lève à nouveau pour étouffer ceux qui menacent cet héritage… avant que le temps de Danny ne soit écoulé.