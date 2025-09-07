On vous dit tout sur le mini event Marvel

Le gros event de l'année 2025 du côté de Marvel, c'est One World Under Doom. En parallèle à cela, l'éditeur a également annoncé un event plus secondaire : Bring on the Bad Guys (traduisible par "Faites entrer les méchants"). Il se compose de sept numéros débute dès le mois de juin. Voici un recap de l'event.

L'annonce

L'annonce est faite en février 2025. Marvel annonce que Marc Guggenheim est le scénariste qui va "chapeauter" l'event. A ce titre, il est le scénariste du premier et du dernier numéro de l'event en plus d'écrire une histoire backup pour chacun des autres numéros en guise de ligne rouge. Il n'y a pas de dessinateur attitré si ce n'est Lee Bermejo qui réalise toutes les covers régulières.

L'idée générale

Mephisto cherche des âmes pour alimenter un ancien artefact lui permettant de dominer toutes les âmes humaines.

Le contenu

L'event tient en sept one-shots, répartis entre juin et août 2025.

En France

Aucune annonce concernant une parution française à ce jour.

Ordre de lecture et détail des numéros

BRING ON THE BAD GUYS: DOOM #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM et dessiné par STEFANO RAFFAELE

Sortie le 5 juin

L'ÉQUILIBRE DES PUISSANCES EST MODIFIÉ A JAMAIS ! Un artefact ancien connu sous le nom de FORGE DES ÂMES a le pouvoir de collecter toutes les âmes sur Terre ! Le Docteur Fatalis doit l'arrêter à tout prix ! Qui est la mystérieuse Sister Sorrow et quel est son lien avec Doom ?

- - - - -

BRING ON THE BAD GUYS: GREEN GOBLIN #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM, ETHAN S. PARKER et GRIFFIN SHERIDAN et dessiné par MATTEO DELLA FONTE

Sortie le 2 juillet

Le Bouffon Vert est l’un des méchants les plus terrifiants de l’univers Marvel, grâce à un accord avec Méphisto. Mais qu’est-ce que la Forge de l’Âme a à voir avec cela ?

- - - - -

BRING ON THE BAD GUYS: ABOMINATION #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM et PHILLIP KENNEDY JOHNSON et dessiné par SERGIO DÁVILA

Sortie le 16 juillet

Emil Blonsky n’est jamais du genre à refuser une bonne affaire. Que ce soit pour abattre le puissant Grootslang en échange de sa libération d’une prison wakandaise, ou pour collecter une âme au nom de Méphisto pour une bénédiction mystérieuse. L’Abomination est toujours le monstre qu’il faut pour le travail, et il va le prouver une fois pour toutes.

- - - - -

BRING ON THE BAD GUYS: LOKI #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM et ANTHONY OLIVERIA. Le dessinateur n'a pas encore été dévoilé.

Sortie le 30 juillet

Loki est le Dieu de la malice. Méphisto est le Seigneur du Mensonge. Dans une bataille d’esprit vieille de plusieurs siècles, Loki a besoin d’une faveur, et en échange, Méphisto lui ordonne de récupérer une âme - celle appartenant à un agent de Khonshu. Mais personne ne dit à Loki quoi faire.

- - - - -

BRING ON THE BAD GUYS: RED SKULL #1

Ecrit par STEPHANIE PHILLIPS & MARC GUGGENHEIM et dessiné par TOMMASO BIANCHI & MICHAEL STA. MARIA

Sortie le 13 août

Crâne Rouge aussi sinistre que possible dans une histoire de son impitoyable passé pendant les jours sombres de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de l’avenir horrible qui attend Captain America en conséquence, grâce à un pacte avec le diable lui-même ! Vous en serez les témoins.

- - - - -

BRING ON THE BAD GUYS: DORMAMMU #1

Ecrit par ALEX PAKNADEL & MARC GUGGENHEIM et dessiné par JAVIER PINA & MICHAEL STA. MARIA

Sortie le 20 août

La saga prend une tournure hallucinante alors que Dormammu est entraîné dans une bataille à travers les générations et que les horreurs arcaniques de la Dark Dimension prennent vie comme vous ne les avez jamais vues auparavant ! Mais qu’est-ce qui pourrait pousser Dormammu à aider quelqu'un cherchant son aide ?

- - - - -

BRING ON THE BAD GUYS: MEPHISTO #1

Ecrit par MARC GUGGENHEIM et dessiné par ÁLVARO LÓPEZ.

Sortie le 27 août

Les chemins des sept méchants se heurtent dans le grand final, BRING ON THE BAD GUYS : MEPHISTO #1 de Marc Guggenheim et de l’artiste Álvaro López. La victoire est à la portée de Méphisto alors qu’il se prépare à prendre le contrôle de toutes les âmes sur Terre ! Mais qui est le mystérieux personnage qui se dresse devant lui ?

