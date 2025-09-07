  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Imperial : l'event qui va changer l'univers cosmique chez Marvel !

Imperial : l'event qui va changer l'univers cosmique chez Marvel !

07 Septembre 2025 par Jeff 0
Imperial : l'event qui va changer l'univers cosmique chez Marvel !

De l'esprit de Jonathan Hickman nous parvient le nouvel évènement qui va tout changer dans le cosmos Marvel. Manipulations, guerres, trahisons à échelle galactique nous attendent dans les trois premiers numéros d'Imperial et ses trois premiers tie-in consacrés à Black Panther, She-Hulk et l'empire des Shi'ar.

 

 

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Bring on the Bad Guys

Bring on the Bad Guys

07 Septembre 2025

On vous dit tout sur le mini event Marvel

Des couvertures Zombie pour les Marvel d'octobre

Des couvertures Zombie pour les Marvel d'octobre

05 Septembre 2025

Le plein de zombies pour Marvel

Quatre acteurs ont terminé le tournage d'Avengers: Doomsday

Quatre acteurs ont terminé le tournage d'Avengers: Doomsday

05 Septembre 2025

Et de quatre !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire