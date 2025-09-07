Imperial : l'event qui va changer l'univers cosmique chez Marvel !

On vous dit tout sur les numéros d'ores et déjà sortis de l'event Imperial

De l'esprit de Jonathan Hickman nous parvient le nouvel évènement qui va tout changer dans le cosmos Marvel. Manipulations, guerres, trahisons à échelle galactique nous attendent dans les trois premiers numéros d'Imperial et ses trois premiers tie-in consacrés à Black Panther, She-Hulk et l'empire des Shi'ar.

