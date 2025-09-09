Un autre anti-héros de taille dans Punisher Red Band #1

Attention, cette news contient des spoilers sur Punisher: Red Band #1 qui ne sortira que demain aux Etats-Unis. Si vous désirez découvrir tout ceci lors de votre lecture, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Il y a peu, nous vous dévoilions la preview de Punisher: Red Band #1. Mais si cette dernière nous mettrait pas mal de sang, elle s'était bien gardée de nous montrer quels autres personnages allaient être de la partie. Aujourd'hui, certains sites internet ont déjà pu mettre la main sur le numéro afin de nous en dire plus sur le sujet. Ainsi, nous apprenons que Wilson Fisk sera présent et bien présent :

Comme vous pouvez le constater (et comme le mentionne le titre de la news), il est toujours à la recherche de l'absolution. A ce titre, sa carrière de criminel est toujours derrière lui. A présent, il veut faire le bien. Tout du moins, selon sa conception de la chose. Autrement dit, on le retrouve du côté des streets vigilantes violents / des anti-héros.

Pour rappel, voici le synopsis :

Relisez et rechargez, les True Believers - Frank Castle est de RETOUR. Sans souvenirs, avec un chargeur plein et une soif de vengeance colérique, sa recherche violente de réponses ne pourrait être racontée que dans une série Red Band ! Les balles s'envoleront, le sang coulera, et les citoyens et criminels de New York craindront tous le nom de PUNISHER !