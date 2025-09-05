  1. Accueil
Cela pisse le sang dans la preview de Punisher: Red Band #1

05 Septembre 2025
Cela pisse le sang dans la preview de Punisher: Red Band #1

La preview VO de Punisher: Red Band #1 a été dévoilée. La série est écrite par Benjamin Percy et dessinée par Julius Ohta et Yen Nitro. Edité par Marvel, il sortira le 10 septembre.

Relisez et rechargez, les True Believers - Frank Castle est de RETOUR. Sans souvenirs, avec un chargeur plein et une soif de vengeance colérique, sa recherche violente de réponses ne pourrait être racontée que dans une série Red Band ! Les balles s'envoleront, le sang coulera, et les citoyens et criminels de New York craindront tous le nom de PUNISHER !

 

  

 

