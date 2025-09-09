[Preview VO] X-Men of Apocalypse Alpha #1

La preview de X-Men of Apocalypse Alpha #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jeph Loeb et est dessiné par Simone Di Meo. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 10 septembre pour 5.99$.

LES X-MEN D'APOCALYPSE FONT LEUR ENTRÉE DANS LE MARVEL UNIVERSE CLASSIQUE ! Un avenir dystopique créé lorsque Charles Xavier a été tué, L'ÈRE D'APOCALYPSE est le foyer d'un groupe de X-Men ravagé par la guerre dirigé par Magneto. Afin de libérer leur Terre du règne cruel d'Apocalypse, ils étaient prêts à sacrifier leur propre existence - ou du moins le croyaient-ils ! La chronologie principale a été restaurée, Apocalypse a été vaincu, mais leur monde a continué d'exister ! Se déroulant dans la foulée directe du final explosif du crossover original, X-Men of Apocalypse ravive la mission des X-Men de cette réalité iconique alors qu'ils se rendent ici pour assurer la survie de leur univers. Cette mission désespérée les amènera dans l'Univers Marvel principal, où ils entreront en conflit avec leurs homologues classiques, impactant à jamais les destins des deux équipes !

Vous trouverez les premières planches ainsi que les très nombreuses covers du numéro en fin de news.