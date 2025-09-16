Tom Holland révèle quel moment lié de la trilogie Spider-Man il aimerait revivre

Sony Pictures et les films Marvel, c'est quelques hauts et beaucoup de bas. Mais dans ces hauts, nous avons Tom Holland qui décroche le rôle de Peter Parker / Spider-Man. Un choix qui aura mis presque tous les fans du tisseur d'accord. Il y a peu, l'acteur a dû passer en revue la trilogie dans laquelle il est intervenu. En effet, lors d'une interview avec Dazed, il lui a été demandé quel moment lié aux films Spider-Man il aimerait revivre.

Voici ce qu'il a déclaré :

Certaines choses me viennent immédiatement à l'esprit dont je ne vais pas parler, que j'aimerais revivre. Je pense que les choses dont il serait approprié de parler sont le fait d'être sur le plateau avec Toby [Maguire] et Andrew [Garfield] pour la première fois. C'était une journée remplie de tant de nerfs et d'anticipation qui s'est terminée par trois frères perdus de vue se retrouvant. C'était vraiment un moment très, très spécial. Aussi, le jour où j'ai été casté en tant que Spider-Man est gravé dans ma mémoire. Oh mon Dieu, c'était tellement fou. J'aimerais être une mouche sur le mur et regarder ce jeune garçon, ma vie a changé ce jour-là. J'étais dans mon lit chez mes parents. Je me souviens que j'étais assis sur le côté gauche de mon lit sur mon ordinateur. Je venais de jouer au golf avec mon père. J'ai été sur Instagram, et Marvel a posté une photo de Spider-Man avec en commentaire allez sur notre site internet pour découvrir qui est le nouveau Spider-Man. Alors je me souviens, j'étais sur mon ordinateur portable et c'était mon nom. C'était fou.

