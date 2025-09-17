Décès de Robert Redford à l'âge de 89 ans

C'est un très grand comédien qui vient de nous quitter. Robert Redford, 89 ans, s'est éteint dans son sommeil ce mardi 16 septembre. Bien sûr, pour les fans de comics, il s'agit d'Alexander Pierce au sein du MCU. Mais pour les amateurs de cinéma au sens large ou pour les plus anciens, son rôle d'Alexander Pierce ne représente qu'un minuscule caillou dans la montagne de rôles qu'il a pu tenir (rien de plus normal lorsque l'on sait que sa carrière s'est étendue sur six décennies). Robert Redford, c'est bien sûr Butch Cassidy et le Kid, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, Une vie inachevée, L'arnaque pour ne citer qu'une poignée de films.

Nos pensées vont à la femme et les quatre enfants de Robert.