  3. La fin de la mini-série The undead Iron Fist se dessine

19 Septembre 2025 par Jeff 0 bc
La fin de la mini-série The undead Iron Fist a été confirmée par Marvel. Le quatrième et dernier numéro sortira au mois de décembre, toujours écrit par Jason Loo et dessiné par Fran Galan. La cover est réalisée par Whilce Portacio tandis que la variant sera d'Iban Shavrin. Voici le synopsis :

LE DÉFI FINAL !

La vérité est révélée alors que DANNY RAND doit affronter un homme qu'il a sauvé autrefois...

Le faux prophète, le "premier" Iron Fist, fait son retour.

Au revoir, Danny Rand.

Le titre sortira au mois de décembre pour 3.99$.

