  1. Accueil
  2. Actualités
  3. Marvel Zombies aura une saison 2 à une condition

Marvel Zombies aura une saison 2 à une condition

19 Septembre 2025 par Jeff 0 cbm
Marvel Zombies aura une saison 2 à une condition

Le directeur de Streaming, Television and Animation chez Marvel Studios ne perd pas le nord. Lors d'une interview, Brad Winderbaum s'est exprimé sur Marvel Zombies. Malgré les apparences, il n'est pas du tout dit que la série n'aura qu'une saison. Il pourrait très bien y en avoir une deuxième mais à une condition. Voici ce qu'il a déclaré :

S'il vous plaît, les gens doivent s'abonner à Disney+ et regarder cette série. Si cela se produit, ils en auront plus. Et nous avons hâte. Nous sommes prêts. 

Quant à ce qu'il serait possible de faire pour la saison 2, il semble avoir déjà sa petite idée :

Le lore est très riche et vaste, et Bryan [Andrews] et moi sommes souvent en train de discuter de manière passionnée d'autres personnages et d'autres événements qui se déroulent dans l'univers en même temps et que nous aimerions explorer si nous avions la chance de faire une deuxième saison.

Voilà, le message est passé.

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
La fin de la mini-série The undead Iron Fist se dessine

La fin de la mini-série The undead Iron Fist se dessine

19 Septembre 2025

Au revoir, Danny Rand.

Marvel annonce Black Panther: Intergalactic

Marvel annonce Black Panther: Intergalactic

19 Septembre 2025

T'Challa doit unir son royaume sur Terre et... dans les étoiles !

Marvel annonce Sorcerer Supreme, suite logique de la fin de One World Under Doom

Marvel annonce Sorcerer Supreme, suite logique de la fin de One World Under Doom

19 Septembre 2025

Le Sorcier Suprême est mort. Vive le Sorcier Suprême !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire