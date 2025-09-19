Marvel Zombies aura une saison 2 à une condition

Le directeur de Streaming, Television and Animation chez Marvel Studios ne perd pas le nord

Le directeur de Streaming, Television and Animation chez Marvel Studios ne perd pas le nord. Lors d'une interview, Brad Winderbaum s'est exprimé sur Marvel Zombies. Malgré les apparences, il n'est pas du tout dit que la série n'aura qu'une saison. Il pourrait très bien y en avoir une deuxième mais à une condition. Voici ce qu'il a déclaré :

S'il vous plaît, les gens doivent s'abonner à Disney+ et regarder cette série. Si cela se produit, ils en auront plus. Et nous avons hâte. Nous sommes prêts.

Quant à ce qu'il serait possible de faire pour la saison 2, il semble avoir déjà sa petite idée :

Le lore est très riche et vaste, et Bryan [Andrews] et moi sommes souvent en train de discuter de manière passionnée d'autres personnages et d'autres événements qui se déroulent dans l'univers en même temps et que nous aimerions explorer si nous avions la chance de faire une deuxième saison.

Voilà, le message est passé.