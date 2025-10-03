Trois titres Deadpool pour début 2026 chez Panini Comics

On avait mis "Trois titres Deadpool pour le prix d'un" en titre mais on s'est dit que l'expression allait sans doute être mal interprêtée car bien sûr, si vous voudrez les trois titres... il faudra payer les trois ! Mais revenons à nos moutons.

Panini Comics a annoncé la sortie de trois opus Deadpool pour février 2026. Tout d'abord, du côté de Marvel Pocket, nous aurons les rééditions de Deadpool Massacre les classiques (Deadpool: Killustrated) et de Deadpool Massacre Deadpool (Deadpool Kills Deadpool).

Ensuite, c'est une autre réédition avec l'édition 35ème anniversaire de l'anthologie Je suis Deadpool. La collection en elle-même a fait ses preuves par contre, il est important de noter que le détail de ce qu'il y aura de plus dans cette édition n'a pas été dévoilée.

Enfin, l'éditeur a également annoncé dans sa collection 100% Marvel l'arrivée de Miles Morales/Deadpool : Pools of blood qui regroupe les titres US Miles Morales : Spider-Man #30-31 et Deadpool #11-12.

Si les prix n'ont pas été dévoilés, la logique voudrait que le pocket soit à 7.99 euros, l'anthologie à plus de 25 euros (sans doute 27 euros) et le 100% à 18 euros.