Marvel annonce Han Solo - Hunt for the Falcon

Il y a peu, nous vous annoncions la série Boba Fett - Black, White and Red. Aujourd'hui, nous apprenons qu'elle ne sera pas la seule série Star Wars à être lancée en septembre. En effet, Marvel vient d'annoncer Han Solo - Hunt for the Falcon. Le récit aura lieu entre Le retour du Jedi et Le réveil de la force. Série limitée de cinq numéros, elle sera écrite par Rodney Barnes et dessinée par Ramon Rosanas. Vu le synopsis, le titre semble vouloir répondre à LA question : comment Han Solo a perdu le Faucon Millennium ?

AVANT LE RÉVEIL DE LA FORCE... OÙ EST LE MILLENNIUM FALCON ? Moins satisfait d'une vie tranquille, Han Solo envisage de récupérer le Faucon et de revenir à une vie d'aventure. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le trouver. Après avoir enrôlé un Chewbacca peu enthousiaste, le duo se lance dans une quête pour récupérer le plus grand vaisseau de la galaxie. Sur leur chemin se dresse une liste impressionnante de scélérats qui ont également revendiqué le Millennium Falcon, comme le scélérat qui a volé le Faucon, Ducain.