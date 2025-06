Marvel annonce Star Wars: Boba Fett - Black, White & Red

Un nouveau titre pour le classique noir, blanc et rouge

Bonne nouvelle pour les fans de Star Wars ! Marvel vient d'annoncer une nouvelle série autour de l'univers. Il s'agit Star Wars: Boba Fett - Black, White & Red, écrit par Benjamin Percy et dessiné par Chris Allen. Les covers ont été réalisées par Alex Maleev, Josemaria Casanovas et Leinil Francis Yu.

"L'IMPOSSIBLE BOULOT" BOBA FETT se retrouve piégé dans une situation dont il semble qu'il ne peut pas s'en sortir ! L'EMPIRE et une faction RÉBELLE extrême sont après la même prime ! Fett doit traquer un individu très dangereux qui a joué des deux côtés, et — pour rendre les choses encore plus impossibles — sa cible se cache dans un système volcanique instable !

La série tiendra en quatre numéros.