Preview VO] Emma Frost: The White Queen #1

Annoncé en février, Emma Frost: The White Queen #1 se dévoile enfin à travers une preview. Le numéro est écrit par Amy Chu et est dessiné par Andrea Di Vito. Edité par Marvel, il sort demain pour 4.99$.

DANS LES JOURS LES PLUS SOMBRES DU HELLFIRE CLUB ! Avant de devenir un pilier des héroïques X-MEN, Emma Frost avait un autre rôle : REINE BLANCHE du HELLFIRE CLUB ! Alors qu'elle se bat pour le pouvoir avec le reste du INNER CIRCLE, assistez à l'ascension impitoyable d'Emma vers le sommet ! Et quand elle découvre qu'il y a une taupe au sein du Hellfire Club qui dévoile des secrets à leurs ennemis jurés, les X-Men, Emma ne reculera devant rien pour découvrir la vérité ! Plongez en profondeur dans le passé d'Emma, découvrez des secrets choquants et préparez-vous à vous incliner devant la Reine Blanche !