Marvel annonce cinq titres liés à One World Under Doom pour août 2025

Marvel vient de dévoiler son planning pour le mois de septembre. L'occasion pour nous de faire un petit point sur l'event One World Under Doom. Comme pour le mois d'août, il y aura cinq titres liés à l'event Marvel : la suite du titre principal de One World Under Doom, la suite et fin des séries Red Hulk et Superior Avengers ainsi que les suites de Runaways et Fantastic Four. Dernièrement, le détail des tie-in a été dévoilé par Marvel. Vous le trouverez ci-dessous :

Sorties du 10 septembre

Red Hulk #8

Ecrit par Benjamin Percy et dessiné par Geoff Shaw

Tie-in

ALLIÉS ? Ryker veut transformer Red Hulk en une arme encore plus mortelle ! Wildstreak aidera-t-elle Thunderbolt Ross à s'échapper du Projet Alpha, ou le condamnera-t-elle aux expériences de Ryker ? Et quels plans terribles War Wolf a-t-il pour les deux ?

Runaway #4

Ecrit par Rainbow Rowell et dessiné par Elena Casagrande

Tie-in

LE MINORU LE PLUS MAGIQUE JUSQU'À PRESENT ? Les leçons d'entraînement de Gert avec une Nico en proie au doute ont-elles enfin porté leurs fruits ? Son pouvoir est-il récupéré ? Karolina et ses alliés improbables parviendront-ils à retrouver Nico et le reste des Runaways avant qu'une menace bien plus grande ne le fasse ? Et Doombot a-t-il enfin adhéré à la Volonté de Doom et tourné le dos à sa famille ?

Superior Avengers #6

Ecrit par Steve Foxe et dessiné par Luca Maresca et Kyle Hotz

Tie-in

AVENGERS : DÉSASSEMBLÉS ! Kristoff a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre son père, Victor Von Doom, fier. Cela pourrait bien être son plus grand échec.

Sorties du 17 septembre

Fantastic Four #3

Ecrit par Ryan North et dessiné par Humberto Ramos

Tie-in

One World Under Doom ! Le secret de Doom (et comment il a pu gagner tant de fois) a été révélé. Mais comment surmonter le scénario de l'impossibilité de gagner ? Les Quatre Fantastiques ont une idée – mais cela les mènera dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, au cœur du repaire secret de Doom, où ils devront faire face à leur plus grand défi. C'est Doom contre les Quatre Fantastiques d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant... et au vainqueur revient la liberté d'une planète entière !