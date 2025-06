Premières images de Thunder War, le nouvel event Marvel autour de Storm

Marvel a annoncé il y a quelques jours un nouvel event. Cette fois, pas de démesure. Juste trois numéros : Storm #10, Storm #11 et Storm #12, qui formeront Thunder War. Pour l'occasion, les auteurs de la série, Ayodele et Werneck, seront rejoints par Mario Santoro. Dans la foulée, les covers de Mateus Manhanini ont été dévoilées. Les voici :

Enfin, sachez qu'Ayodele s'est exprimé ce l'arc qui nous attend. Voici ce qu'il a déclaré :

Il y a certaines histoires dans l'histoire des comicbooks auxquelles on se réfère à tout va et que l'on révère. Days of Future Past, Planet Hulk, Born Again, Kraven's Last Hunt, et tant d'autres. Ces histoires sont des pierres précieuses car elles redéfinissent la relation que l'on a au médium en tant que lecteurs et créatifs. Quand nous lisons ces grandes histoires, on se prend souvent à penser la même chose, à se demander ce que ça devait être de lire ce récit lorsqu'il était publié mensuellement. Eh bien, vous n'aurez plus à vous poser la question.

À partir de juillet 2025, l'une de ces histoires se déroulera dans les pages de la série Storm, débutant avec le #10 et se terminant avec le #12. Thunder War va fermement ancrer Ororo Munroe dans toutes ses forces et défauts qui font du personnage ce qu'elle est aujourd'hui, tandis qu'elle va affronter le panthéon entier de dieux du tonnerre de l'univers Marvel, et que nous verrons quelle version de Storm émergera des cendres : une déesse bienveillante, une tyrannique exécutrice de dieux, ou une déesse massacrée par la furie des immortels.