Spider-Man de retour à l'université dans une nouvelle série

Eh non, il n'a toujours pas fini d'étudier

Nostalgique des premières années de Peter Parker ? Bonne nouvelle, Marvel a annoncé une mini-série Amazing Spider-Man: Torn. L'intérêt ? Faire revenir Parker à ses années d'université. Ecrite par J. Michael Straczynski et dessinée par Pere Perez, la mini-série tiendra en cinq numéros.

Retournez aux années universitaires de Peter à l'Empire State University avec Gwen, Harry, MJ et Flash ! Spidey affronte des méchants classiques, mais JMS et Pere introduisent un nouveau méchant terrifiant et un aspect de l'univers Marvel qui résonnera dans le présent à partir du passé !

Sortie le 8 octobre 2025.