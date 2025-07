Quel avenir pour le film Superman de James Gunn au cinéma ?

Cela fait maintenant dix jours que Superman de James Gunn, considéré comme le véritable top départ du DCU, est sorti sur le grand écran. Il est donc temps de faire un petit point sur la situation. Où en sommes-nous ? Vers quoi se dirige-t-on ? Nous allons essayer de voir un peu tout ça.

Si nous devions faire un petit recap, nous commencerions par dire que Superman a eu un très joli top départ. Non seulement les prévisions étaient bonnes mais, en plus, Gunn a réussi à faire encore mieux que ce que les analystes prévoyaient. Pour rappel, après avoir revu les chiffres à la hausse, les analystes tablaient sur un 200 millions de dollars. Au final, Superman a réalisé un très beau week-end d'ouverture à 217 millions de dollars notamment grâce à une très belle préventes de tickets. De là, le film enchaîne. Très bon lundi, meilleur mardi de 2025, meilleur mercredi de 2025... Le film cartonne. Il fonctionne très bien aux Etats-Unis, un peu moins à l'international (et encore un peu moins en France) mais clairement, le film fonctionne. Le cap des 300 millions est passé assez rapidement et aujourd'hui, c'est celui des 400 millions qui est passé (toujours avec un certain déséqulibre cela dit : 235 millions de dollars sur le sol américain, 171.8 millions de dollars à l'international pour un total à 406.8 millions de dollars).

Comment peut-on expliquer un si beau score malgré la "fatigue des super-héros" que de nombreux sites mentionnent ? C'est simple, le film a plu. Bien sûr, pas à tout le monde, mais globalement, il est bien reçu. Résultat, le bouche à oreille a pris le relais lorsque l'étape de la "simple curiosité" était passée. Au final, Superman ne chute QUE de 54% lors du deuxième week-end et à l'issu de la deuxième semaine, le film devrait s'achever sur un très beau 640-700 millions de dollars.

Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est : est-ce suffisant ? Oui, il y a des chances. En réalisant 640-700 millions de dollars en deux semaines, le film devrait terminer sa course du côté des films rentables et ce, malgré l'arrivée prochaine des Quatre Fantastiques. A écouter James Gunn, Warner Bros serait content s'ils devaient faire 500 millions de dollars. C'est difficile à croire mais rien n'indique que ce n'est pas vrai. Nous sommes donc bien obligés de le croire sur parole (tout en haussant le sourcil cela dit). Mais qu'en est-il réellement ? Le film a eu un budget de 225 millions de dollars plus 100 millions de dollars pour le marketing soit 325 millions de dollars au total. Le film devrait donc, en théorie, réaliser 650 millions de dollars au minimum pour être considéré comme étant "rentable au cinéma". Donc, que cela soit du point de vue de Gunn ou du point de vue plus "classique", oui, le film devrait finir sa très belle course du côté des films rentables. Bien sûr... seul l'avenir nous le dira.

Pour finir, nous aimerions bien avoir votre avis. Que pensez-vous de ce genre d'article qui mêle recap, analyse et prévisions ?