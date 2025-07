Superman continue de cartonner aux Etats-Unis mais un peu moins en France

Hier, nous vous annoncions que Superman avait réalisé le meilleur mardi pour l'année 2025 aux Etats-Unis. Aujourd'hui, rebelote. Le film de James Gunn a réalisé le meilleur mercredi pour l'année 2025 aux Etats-Unis avec 11.75 million de dollars en plus en poches. Pour l'anecdote, Superman a donc fait en six jours plus de recettes aux Etats-Unis que Black Adam sur l'ensemble de son exploitation dans les salles obscures (toujours au niveau des chiffres US).

Par contre, on notera que pour ce qui est de notre pays, c'est déjà moins facile. Pour sa première semaine dans les salles françaises, Superman a attiré 576 312 spectateurs. Dans les faits, ce n'est pas du tout déconnant. Par contre, cela reste moins que Man of Steel et Superman Returns.

Pour aller plus loin :