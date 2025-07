DC annonce l'évènement DC K.O.

Le prochain gros event de DC Comics s'intitule DC K.O. et sera l'œuvre de Scott Snyder, Joshua Williamson et Javi Fernández. Il s'agira d'une série de 5 numéros débutant en octobre, et s'étendant jusqu'en 2026. L'idée est de proposer un tournoi où 36 combattants de tout l'univers DC s'affrontent. Le vainqueur de chaque combat affronte les vainqueurs des autres combats. Pour l'occasion, la Terre devient une arène de gladiateurs sur 5 niveaux. Tout ça pour une noble cause : créer suffisamment d'énergie Omega pour affronter Darkseid et créer un nouveau King Omega, un être céleste vers lequel l'univers se tourne.

Voici les titres qui seront liés à la mini-série : Justice League: The Omega Act #1 par Joshua Williamson et Yasmine Putri, qui servira de prologue ; Titans #28 par John Layman et Pete Woods ; Superman #31 par Joshua Williamson et Dan Mora ; Justice League Unlimited #12 par Mark Waid et Dan Mora ; The Flash #26 par Mark Waid, Christopher Cantwell et Vasco Georgiev.

DC K.O. #1 sortira le 8 octobre, avec des couvertures de Jim Lee, Daniel Warren Johnson, Frank Cho, Scott Koblish, Jae Lee, Mike Del Mundo, Ben Oliver, Noobovich, Dan Mora, Mark Spears et Fernández.