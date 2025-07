Deux nouveaux succès débloqués pour le Superman de James Gunn

Et déjà près de 300 millions de dollars en poche !

On ne comptait pas parler des chiffres de Superman chaque jour mais le fait est qu'il y a, pour le moment, chaque jour des choses à dire. Alors que s'est-il passé de si spécial ce mardi pour le film de James Gunn ? Le mardi, c'est le jour de réductions dans les cinémas nord-américains. Et Superman a réalisé un très beau score en ce mardi puisqu'il a réalisé un énorme 17.1 millions de dollars. Il s'agit du meilleur mardi pour l'année 2025 jusque-là. C'est également la première fois que le Superman de James Gunn fait mieux que le Man of Steel de Zack Snyder en tenant compte de l'inflation cette fois.

Côté box-office mondial, le film s'approche déjà de la barre des 300 millions de dollars.

