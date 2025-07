Un Superman moins puissant est nécessaire selon James Gunn

Avez-vous trouvé le Superman de James Gunn particulièrement puissant ? Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il s'agit d'une décision totalement assumée de la part du co-président de DC Studios. En effet, selon lui, il vaut mieux baisser la puissance de Superman pour ne pas qu'il y ait de trop grands déséquilibres avec des héros que l'on pourrait juger de "moins forts".

Voici ce qu'il a déclaré sur le sujet :

Il y a quelques scénaristes dans les comics, comme Grant Morrison, qui ont développé l'idée d'avoir un Superman tout puissant et ils ont fait de grandes histoires sur ce principe. Mais pour moi, lorsque j'étais enfant, la raison pour laquelle je préférais Batma à Superman, c'était parce que Superman était parfois trop fort. Nous construisons tout un univers de personnages, et je ne voulais pas qu'un mec soit tellement plus puissant que les autres, qu'un mec avec un arc et une flèche ne compte plus.