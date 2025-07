Absolute Batman : le corps de Bruce Wayne cache de nombreux secrets

Attention, cette news va traiter d'Absolute Batman #10. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Vous pensiez que Scott Snyder y avait été fort avec le costume de son Absolute Batman ? Eh bien sachez que nous n'avions encore rien vu. En effet, dans le numéro 10 de sa série, le scénariste a été encore plus loin. Comment ? C'est très simple. Dans ce numéro, Bruce Wayne est étudié par le Docteur Arkham. Et c'est à travers ses observations que nous apprenons que Wayne a fait de son corps un véritable batcostume sous le batcostume. Dans les faits, le docteur explique qu'il a réalisé des opérations chirurgicales pour retirer de nombreux objets de son corps dont des boulettes de gaz lacrymogène, des boulettes d'acide, des boulettes explosives, des boulettes sédatives, des boulettes hallucinogènes, un kit complet de crochetage, des fléchettes, des lames de doigt, des lames d'articulation, des lames d'orteil, différents types de dagues, divers shurikens de lancer et une grande massue de guerre à pointes pliable.

Alors vous allez me dire que cela fait beaucoup pour un seul homme. Pas de problème, Snyder a bossé son sujet. Notre Bruce Wayne fait 421 pounds et 6 feet 9 inches. Autrement dit, c'est un beau bébé de 191 kilos, et 2,05 mètres. D'ailleurs, le docteur précise qu'ils ont dû s'y mettre à six pour le transporter.

Pour rappel, le premier tome d'Absolute Batman est toujours disponible à la vente. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, vous pouvez l'acheter en passant par ici.

