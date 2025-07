Superman censuré dans les cinémas indiens

Selon plusieurs médias indiens, le Central Board of Film Certification (CBFC) aurait demandé plusieurs coupures au sein du film Superman. La première coupure est le geste grossier réalisé par Guy Gardner. Les deux autres coupures demandées font partie de la même catégorie. Il s'agit, toujours selon les sources en question, de deux scènes de baiser entre Clark et Lois à savoir la première, vers le début du film et la dernière, dans les airs, après la bataille finale. Selon les discours tenus, les baisers seraient visuellement "trop sensuels".

Au final, Superman a été interdit au moins de 13 ans en Inde avec pas moins de 41 secondes en moins.

N'ayant jamais mis les pieds en Inde, il est difficile de "juger" la décision prise. On notera néanmoins que de nombreux résidents ont fait part de leur mécontentement mentionnant que la censure cinématographique était "de pire en pire".