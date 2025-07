Superman : le film de James Gunn plus fort que Man of Steel ?

Les premières prévisions étaient bonnes. Ensuite, elles ont été revues à la hausse. Mais au final, Superman devrait effectuer un démarrage encore plus impressionnant. En effet, en ajoutant les chiffres du vendredi soir, le film a déjà rapporté 96.5 millions de dollars à travers le monde. Un résultat qui, selon les calculs, devrait faire que le film de James Gunn termine son week-end d'ouverture avec un très joli 210 millions de dollars.

Autre point important, tout semble indiquer que le film devrait terminer son week-end d'ouverture aux alentours de 121-123 millions de dollars sur le sol américain. Si tel est le cas, il sera tout simplement le plus gros démarrage de l'Histoire pour un film Superman (hors inflation), battant le tenant actuel du titre : Man of Steel et ses 116.6 millions de dollars en 2013 (on ne compte pas Batman v Superman qui n'est pas un film solo Superman bien sûr).

Bref, pour le moment, tout va bien pour Gunn et sa team.

