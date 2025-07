Daniel Warren Johnson rejoint Absolute Batman

La panel DC Comics de la San Diego Comic Con 2025 commence à se dessiner. On sait notamment que le titre Absolute Batman sera de la fête. Et c'est à travers la description dudit panel que nous venons d'apprendre que Daniel Warren Johnson, notamment connu pour son travail sur le titre Transformers, allait rejoindre l'univers Absolute Batman. Plus précisément, il va rejoindre Absolute Batman Annual 2025. Par contre, le scénario sera toujours tenu par Scott Snyder. Autrement dit, Warren Johnson ne sera que l'un des nombreux noms à intervenir sur l'annual.

Pour rappel, il avait déjà réalisé une variant cover pour Absolute Batman #2. La voici :

Pour rappel, le premier tome d'Absolute Batman est toujours disponible à la vente.

