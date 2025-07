Le salaire de Nicholas Hoult aurait été bien supérieur à celui de ses collègues

Selon Puck, le salaire des trois acteurs principaux du Superman de James Gunn aurait été révélé. Le salaire le plus élevé serait celui de Nicholas Hoult qui aurait touché deux millions de dollars pour son rôle de Lex Luthor. Autrement dit, il aurait gagné plus que les deux autres réunis puisque David Corenswet (Superman) et Rachel Brosnahan (Lois Lane) auraient tous les deux reçu 750.000 dollars pour leur rôle.

Pour ceux qui seraient étonné, il n'y a rien de bien surprenant dans cette affaire. Oui, Superman est le rôle principal mais, aujourd'hui, Nicholas Hoult est un bien plus gros nom que David Corenswet.

Cela dit, vous remarquerez que nous avons utilisé le conditionnel tout au long de la news. La raison ? Nous ne connaissons pas la source "Puck" aussi bien que nous sources habituelles. Si ce dernier utilise le présent, nous allons, de notre côté, émettre des réserves et utiliser le conditionnel.