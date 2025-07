DC Comics lance Absolute Evil en octobre

DC Comics a dévoilé ses sorties Absolute pour le mois d'octobre, et un évènement y pointe le bout de son nez. Il s'agit d'Absolute Evil, qui se traduit par un one-shot écrit par Al Ewing, avec des dessins et une couverture principale de Giuseppe Camuncoli et Stefano Nesi. Ra's al Ghul, Veronica Cale, Hector Hammond, Elenore Thawne et le mystérieux Joker s'unissent, mais une trahison insidieuse de l'intérieur menace de détruire ce qu'ils ont construit. Ce numéro spécial présente "l'introduction de non pas un mais deux personnages majeurs d'Absolute qui changeront le cours de l'Univers Absolute dans sa deuxième année". Absolute Evil #1 sortira le 1er octobre avec des couvertures variant par Fabrizio De Tommaso, Gerald Parel, Dustin Nguyen et Riley Rossmo.

Ce numéro sera accompagné d'autres, notamment le premier annual pour Absolute Batman. Comme nous vous l'avions annoncé, Daniel Warren Johnson sera à la barre, accompagné de James Harren et Meredith McClaren. Ce numéro racontera les origines de cette version de Batman, notamment les origines de la Batmobile et le premier affrontement avec le gang de Black Mask. Absolute Batman 2025 Annual #1 sortira le 29 octobre.

Nous aurons aussi les suites de séries : l'affrontement final entre Batman et Bane dans Absolute Batman #13 du 8 octobre, la découverte de la vérité sur les Amazones dans Absolute Wonder Woman #13 du 22 octobre, le choix de Superman entre se soumettre à Ra's al Ghul et voir Smallville souffrir dans Absolute Superman #12 du 1er octobre, les origines de Fort Fox dans Absolute Flash #8 du 15 octobre et la vérité sur Oa dans Absolute Green Lantern #7 du 1er octobre.

Sinon, Absolute Martian Manhunter reviendra en décembre, pour un nouvel arc de 6 numéros. Bref, un beau programme en perspective !