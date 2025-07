James Gunn explique le départ d'Henry Cavill tout en lançant la pierre au Rock ?

Il y a peu, James Gunn est revenu sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre (et fait râler de nombreux fans) : la fin d'Henry Cavill au sein du DCEU. Prévu ? Pas prévu ? Beaucoup de questions sont restées très longtemps sans réponse. Aujourd'hui, Gunn nous en donne quelques unes. Bien sûr, il s'agit de SA vision des choses, mais cela colle plutôt bien avec pas mal de bruits de couloirs qui circulaient au sein des Studios DC de l'époque.

Voici ce qu'il a déclaré :

C'est terrible. Croyez-le ou non, le jour où nous nous sommes demandés si nous pouvions prendre le poste proposé chez DC Studios. Le jour où l'accord a été conclu, soudainement, ils ont annoncé qu'Henry était de retour. Et je me suis dit un truc du genre "C'est quoi ce bordel ? Nous savons quel est le plan. Le plan était de les rejoindre et de faire Superman". C'était totalement injuste pour lui et un véritable coup dur. Il y avait un vide à l'époque et beaucoup de gens avaient... ils avaient une vision de ce qu'ils voulaient faire chez DC et ils tentaient de s'imposer, mais cela n'a jamais fait partie de l'équation pour [le PDG de WBD] David Zaslav. Nous sommes arrivés, et c'était vraiment malheureux. Je me suis dit "ce pauvre gars". Henry était un véritable gentleman et a très bien réagi. Il a dit, "la seule chose que je demande, c'est de pouvoir le révéler moi-même plutôt que cela vienne de vous". Et je me suis dit "Quelle classe !".