DC comics réécrit son histoire à travers son History of the DC Universe ?

Si vous n'avez pas suivi l'actualité de ces derniers temps, sachez qu'il y a une série carrément cool qui a pointé le bout de son nez dernièrement du côté de DC Comics. Intitulée History of the DC Universe, son but est, comme son nom l'indique, de présenter l'histoire du DC Universe. Ainsi, dans le premier numéro, on vous a expliqué tout ce qu'il y avait eu entre la création de l'univers et l'arrivée de Superman.

Avec le deuxième numéro, visiblement, on a rejoint nos bons vieux comics de 1938 avec les présentations de Superman, Batman, Wonder Woman et j'en passe. Là où cela devient plus surprenant, c'est qu'il est précisé dans le synopsis que tout ce beau monde va finir par former la Justice League. Or, à cette époque, il n'y a pas de Justice League, uniquement la Justice League of America. Est-ce un oubli ? C'est possible mais cela reste tout de même difficile à croire. Ce titre est supposé présenter l'Histoire de DC, son intérêt premier reste donc un certain soucis de l'exactitude. De plus, nous parlons d'un groupe qui a porté le nom de Justice league of America pendant pas moins de 24 ans la première fois qu'elle a été formée. Bien sûr, oublier quelque chose, oui c'est possible. Mais oublier le nom exact d'un des groupes de super-héros les plus connus de tous les temps ? C'est déjà plus difficile à croire. De là, certains sites US pointent du doigt le fait que ce changement ait été fait sciemment. Reste à savoir pourquoi.

Dans les faits, il y a deux possibilités qui sortent du lot (si, encore une fois, on met de côté l'hypothèse du simple oubli). La première serait de présenter les super-héros comme n'étant pas liés à une nation en particulier et ce, même si cela n'a pas toujours été le cas dans les comics. On se souvient combien cela avait gueulé aux Etats-Unis en 2011 lorsque, dans Action Comics #900, Superman avait déclaré vouloir renoncer à la nationalité américaine. Tout cela pour dire que du point de vue de certains, il ne faut "pas jouer avec ces choses là" (demandez à Dean Cain ce qu'il a pensé du dernier Superman). L'autre possibilité serait tout simplement une volonté de DC de simplifier, de ne pas rentrer dans les détails. Mais si tel est le cas, une question se pose... est-ce que l'on peut considérer comme un détail le fait que la Justice League se soit fait appeler Justice League of America durant plus de deux décennies ?

Le débat est ouvert. Dites-nous ce que vous en pensez.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de History of the DC Universe #1 ici.