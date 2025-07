Green Lantern : plus de détails sur la fin de l'event The Starbreaker Supremacy

Le mois dernier, nous vous expliquions que DC Comics allait mettre en place The Starbreaker Supremacy, un event qui toucherait plusieures séries Green Lantern. Et si nous connaissions le détail des titres ainsi que le numéro qui allait conclure ledit crossover, c'était à peu près tout ce que nous avions jusque-là. Aujourd'hui, avec les sollicitations du mois d'octobre, DC Comics a levé le voile sur le numéro final du crossover soit Green Lantern Corps #9.

Ainsi nous savons à présent que le numéro sera écrit par Jeremy Adams et Morgan Hampton et qu'il sera dessiné par Fernando Pasarin et Oclair Albert. Ce sont également ces derniers qui s'occuperont de la cover principale tandis que Rian Gonzales, Lucas Meyer et Scott Godlewski seront en charge des variant covers.

Les Lanternes sont allumées. Les Briseurs d'Étoiles / Starbreakers sont arrivés, et la guerre est déclarée ! Le dernier volet de « La Suprématie des Briseurs d'Étoiles » rassemble nos héros et nos méchants pour affronter les infâmes Mangeurs de Soleil venus vider Oa de son énergie émotionnelle, tandis que le mystère entourant le gant de Keli est révélé ! LA CONCLUSION PASSIONNANTE DE THE STARBREAKER SUPREMACY !

Le numéro sortira le 8 octobre pour 3.99$.