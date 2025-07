James Gunn : Pas de Flash ou d'Aquaman avant 2028 pour son DCU

James Gunn ayant été de l'avant avec Wonder Woman, c'est tout naturellement qu'il a été demandé au co-président de DC Studios si les projets Flash et / ou Aquaman suivaient le même chemin. Je pense que vous vous en doutez un peu, mais la réponse est non. Difficile pour Gunn de chapeauter tous les projets et de mettre plusieurs films aussi colossaux en chantier en même temps. Aussi, le réalisateur et scénariste semble se concentrer un peu plus sur Wonder Woman à l'heure actuelle. Quant à Flash et Aquaman, il va falloir patienter.

Dans les faits, Gunn a mentionné qu'ils ne devraient pas apparaître au sein du DCU avant, au moins, deux bonnes années. Autrement dit, rien avant 2028 minimum.