James Gunn revient sur la très bonne dynamique entre Superman, Krypto et un caméo

Attention, cette news contient des spoilers autour du film Superman. Si vous ne l'avez pas encore vu, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Il y a quelques heures, James Gunn est revenu sur un point qui, malgré les apparences, est assez important dans le film : le lien entre Superman, Krypto et Supergirl. Selon lui, le caméo de Supergirl était une nécessité non pas pour Supergirl mais bien pour Superman. Cette apparition permet de donner une toute nouvelle dynamique à Superman dans son film.

Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet :

La raison principale pour laquelle Kara apparaît dans le film, c'est pour mettre en avant le fait que Superman ne risque pas sa vie uniquement pour sauver un chien qui est son chien, ce que bon nombre d'entre nous ferait, il surveillait le chien pour quelqu'un d'autre. Le chien est synonyme d'emmerdes. Il n'en voulait pas. Elle est irresponsable. Il ne veut pas avoir à surveiller un chien. Il doit sauver le monde toutes les deux secondes. Et même avec ça, il va de l'autre côté de la planète pour ce chien. Pour moi, c'est l'une des choses les plus touchantes dans ce film. Plus tôt, lorsque Lois dit "ce n'est qu'un chien" et qu'il répond "ouais, et pas le meilleur, mais il doit avoir peur", cela montre toute la profondeur de son empathie. Je trouve cela si touchant. Ensuite, nous découvrons à la fin, que ce n'est même pas son chien; elle l'a juste laissé là avec lui.